Alexandre Correa desiste de ação de divórcio de Ana Hickmann

Alexandre Correa desistiu do processo de divórcio de Ana Hickmann, informou o advogado do empresário, Enio Martins Murad nesta segunda-feira, 4.

"Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, parágrafo 4º", diz a sentença publicada no Diário Oficial.

"Ele desistiu inicialmente como um gesto de pacificação. No sentido de que parte dele o divórcio poderá ser consensual", explicou o advogado à revista Quem.

Apesar da declaração do advogado, Leo Dias publicou hoje em seu Portal que o empresário está mentindo e que segue processando a ex, além de alegar que está passando por dificuldades financeiras pois não possui nenhum ofício desde que saiu da casa de Ana. A declaração foi rebatida pelo advogado do empresário:

"Leo Dias está dizendo que é mentira que o Alexandre desistiu do divórcio. Está aí a sentença, foi divulgado em Diário Oficial que extinguiu o processo de divórcio que ele entrou. Isso é fake news", disse Enio.