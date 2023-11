Alexandre Correa afirma que vídeos de grosserias com Ana Hickmann eram ensaiados

Alexandre Correa afirma que os vídeos que estão no canal de Ana Hickmann foram ensaiados e montados. Diz que tudo que está sendo falado é montagem ou fake news. pic.twitter.com/5ZJOxluIXp — Gabriel Menezes (@briel_menezes) November 29, 2023

Alexandre Correa voltou a falar sobre as acusações de agressão contra Ana Hickmann. O empresário comentou também sobre os vídeos em que aparece sendo grosseiro com a apresentadora.

Após a denúncia da apresentadora, internautas resgataram vídeos do comportamento de Alexandre com Ana que foram mostradas no canal dela no Youtube. Ele afirmou que as cenas eram 'ensaiadas' para que a apresentadora posasse de 'coitadinha'.

"Pegaram um infinidade de vídeos do YouTube, que era ensaiado, e estão usando contra mim. Era tudo ensaiado. (A Ana dizia) 'você chega rabugento, eu vou me fazer de coitadinha'. Era tudo ensaiado. Ela que comanda, quem roteiriza o canal dela. Usar isso (os vídeos) para piorar minha imagem não faz sentido", contou em entrevista A Rádio Metropolitana.

Sobre o machucado, Alexandre relatou que Ana machucou o braço no trinco da porta quando ele tentou impedir que a apresentadora ligasse para a polícia.

"Houve uma discussão, que foi esquentando, até saímos para uma área de churrasqueira, ela falou em chamar a polícia, fiquei desesperado, Ela foi ligar 190, passou por uma porta, no que ela foi passar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela (...) Não houve agressão, eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana", afirmou.

Depois da discussão calorosa o empresário fugiu para não ser preso em flagrante.