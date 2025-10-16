Vitória bate Bahia em jogo quente e se aproxima de dupla na luta contra Z4





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória mostrou quem manda em um Barradão pulsante, superou o rival Bahia por 2 a 1 e ficou mais perto de deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Kayzer abriu o placar para os mandantes, que foram vazados por Tiago ainda no 1º tempo e sacramentaram o placar com Cáceres na etapa final. O Ba-Vi ainda teve expulsão nos acréscimos.

Com o resultado, a equipe de Jair Ventura alcançou os 28 pontos, apenas três a menos que o Santos e quatro em relação ao Internacional -paulistas e gaúchos, no entanto, têm um jogo a menos em relação ao rubro-negro, que abre o Z4.

O Bahia, por outro lado, estacionou nos 43 pontos e desperdiçou a chance de ultrapassar o Botafogo, que é o 5º colocado. De quebra, a equipe de Rogério Ceni viu o Mirassol vencer seu duelo e disparar, com 49 pontos, no 4º lugar.

Os times não terão muito tempo para descansar antes dos próximos compromissos do torneio. O Vitória encara justamente o Santos, fora de casa, na segunda-feira, enquanto o Bahia, um dia antes, recebe o Grêmio.

COMO FOI O JOGO

Empurrados por um Barradão lotado, os mandantes iniciaram o Ba-Vi se lançando ao ataque. Raúl Cáceres inaugurou as investidas, Camutanga deu sequência e Cantalapiedra encerrou a blitz do time da casa à meta de Ronaldo, que precisou trabalhar nas três tentativas antes mesmo dos 15 minutos.

O Vitória abriu o placar a partir de pênalti gerado por mão na bola: Arias bloqueou o cruzamento de Ramon com o braço direito dentro da área e viu Anderson Daronco cravar a infração. Na cobrança, Renato Kayzer chutou forte e no alto, sem dar qualquer chance de defesa ao goleiro rival: 1 a 0.

O gol travou completamente o ritmo da partida. A bola rolando deu lugar às faltas e aos atendimentos médicos: foram três minutos de pausa, por exemplo, para Erick se recuperar -Arias também ficou no chão após uma suposta cotovelada de Kayzer, que tomou cartão amarelo.

O Bahia empatou pouco antes do intervalo com gol de uma joia da base. Após jogadaça de Acevedo, que limpou três defensores com dribles curtos, Tiago recebeu do companheiro nas costas de Zé Marcos e, cara a cara com Lucas Arcanjo, conseguiu tocar para as redes: 1 a 1.

O jogo voltou a ganhar ritmo no início do 2º tempo, e dois contra-ataques esquentaram o Barradão. Primeiro, Nestor recebeu de Sanabria, mas pecou na velocidade e, em posição de impedimento, chutou para fora. Depois, Dudu recebeu lindo lançamento da direita, cortou o zagueiro no domínio e parou em uma linda defesa de Ronaldo.

O Vitória voltou a ficar em vantagem aos 18 minutos em jogada que saiu com os dois laterais. Ramon, pela esquerda, caprichou no cruzamento e Rezende, do Bahia, deu uma forcinha ao "amortecer" e deixar a bola limpa para Cáceres, já pela direita, superar o goleiro adversário: 2 a 1.

O Bahia pressionou o rival nos minutos finais, mas não conseguiu igualar o marcador até o apito final de Anderson Daronco. Em um dos lances da blitz dos comandados de Rogério Ceni, aliás, Camutanga conseguiu afastar a bola já em cima da linha após chute desviado por Cáceres. O duelo ainda teve expulsão de Dudu, que tomou dois cartões amarelos em um intervalo de um minuto.