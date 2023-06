Vasco: Justiça decreta interdição de São Januário após confusão em derrota

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro acatou uma ação do Ministério Público e determinou a interdição de São Januário, estádio do Vasco. Ontem, após a derrota sobre Goiás, torcedores arremessaram sinalizadores e danificaram partes da estrutura do local.

A sentença foi publicada pelo juiz Bruno Arthur Mazza Vaccari, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, e tem caráter liminar.

Ele decidiu que São Januário local será fechado "até que reste comprovada a presença das condições necessárias para sediar os eventos esportivos por meio de laudos técnicos atualizados".

Diante da medida, o Vasco não poderá jogar no estádio contra o Cuiabá. O duelo está marcado para segunda-feira (26).

O pedido do MP também pediu a condenação do Vasco por danos morais aos torcedores - com multa mínima de R$ 500 mil. Esta solicitação, no entanto, não foi avaliada pela Justiça.

Na tarde desta sexta-feira, José Perdiz, presidente do STJD, havia determinado jogos em São Januário com portões fechados.

VIOLÊNCIA EM DERROTA

Alguns torcedores atiraram sinalizadores no gramado. A ação ocorreu assim que a partida acabou em 1 a 0 para os goianos.

Houve tentativa de invasão, mas os autores da iniciativa não conseguiram acessar o campo.

Parte do elenco do Vasco precisou pular placas de publicidade para chegar ao túnel de acesso aos vestiários, localizado na região da confusão.

A derrota deixou a equipe carioca na penúltima posição do Brasileirão. O time soma apenas seis pontos e está à frente apenas do Coritiba.