Uefa e Conmebol criam torneio entre campeões da Liga Europa e Sul-Americana

O torneio é mais um que amplia a relação entre Conmebol e Uefa. Recentemente, as confederações firmaram um acordo para a criação da "Finalíssima", competição que é disputada entre o campeão da Eurocopa e da Copa América, tanto no masculino, como no feminino.

A primeira edição já será realizada no dia 19 deste mês de julho. O confronto será disputado entre Sevilla e Independiente del Valle, campeões das competições em 2022, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.