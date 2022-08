Tottenham empata com Chelsea no fim, em jogo com confusão entre técnicos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi com emoção até o final e terminou tudo empatado em Stamford Bridge. Chelsea e Tottenham ficaram no 2 a 2 na segunda rodada do Campeonato Inglês.

Uma discussão acalorada entre os treinadores Thomas Tuchel, dos mandantes, e Antonio Conte, dos visitantes, agitou o clássico londrino.

Os gols do Chelsea foram marcados pelos defensores Kalidou Koulibaly e Reece James. Pierre Emile-Hojbjerg e Harry Kane foram às redes para o Tottenham.

Ambos somam uma vitória e um empate, chegando aos quatro pontos. Os Blues estão na 7ª colocação, enquanto os Spurs desceram para a 4ª posição, mas ainda dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

CHELSEA ABRE O PLACAR COM GOLAÇO

O início da partida, em dia bastante ensolarado em Londres, indicava um jogo mais truncado, com poucas jogadas ofensivas. No entanto, a partir dos 15 minutos, o Chelsea passou a controlar a posse de bola e finalizar mais contra a meta de Lloris.

Em um dos lances, o goleiro fez boa defesa em chute de Havertz, jogando a bola para escanteio. O homem das bolas paradas, Cucurella, cruzou para área; a bola passou por todo mundo e encontrou o zagueiro Koulibaly, que finalizou de primeira, sem deixá-la cair, para o fundo das redes.

GOL POLÊMICO E CLIMA TENSO

Antonio Conte alterou o esquema tático e tentou priorizar o contra-ataque, sobretudo com a entrada do brasileiro Richarlison. Mesmo com o dobro de finalizações e posse, o Chelsea sofreu o gol de empate em lance polêmico.

Tudo começou com um desarme feito por Bentancur em Havertz, ainda no início da jogada - o lance foi bastante contestado pelo atacante, que considerou uma entrada faltosa.

A jogada seguiu e com velocidade e troca de passes, Hojbjerg completou com uma finalização precisa e empatou o confronto. Logo após o gol, a comemoração da comissão técnica dos Spurs instaurou uma confusão dentro e fora dos gramados. Tuchel encarou Conte de maneira mais ríspida, quase partindo para as vias de fato, gerando uma discussão entre os jogadores de campo e do banco de reservas.

EMPATE DESPERTA CHELSEA

O empate gerou uma enorme reação nos Blues. Primeiro com Havertz, que perdeu grande chance na cara do gol. Exatos dez minutos após o gol de Hojbjerg, o Chelsea retomou a vantagem com o lateral Reece James, em jogada iniciada por Kanté e assistência de Sterling.

TOTTENHAM EMPATA NO APAGAR DAS LUZES

Quando a partida se encaminhava para o final, o Tottenham conseguiu o empate no último lance da partida, em cabeceio do atacante Harry Kane. A assistência foi de Perisic, em cobrança de escanteio.

MAIS CONFUSÃO

A discussão não se limitou apenas ao lance do primeiro gol dos Spurs, mas ficou ainda mais acentuada no final da partida. Na saída do gramado, quando Tuchel e Conte foram se cumprimentar, novamente se estranharam e discutiram de forma acalorada, com direito a um aperto de mão nada tranquilo. Os jogadores das duas equipes apartaram a briga, ocasionando em mais uma confusão generalizada no gramado. O árbitro Anthony Taylor entrou em cena e expulsou os dois técnicos.