Libertadores: André sai machucado e Flu empata com Cerro Porteño no Paraguai

Fluminense e Cerro Porteño empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (25) no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores.

Com o resultado, o tricolor carioca chega aos cinco pontos e segue na liderança do grupo. No fim do primeiro tempo, o volante André saiu de campo chorando com dores no joelho direito e causou preocupação nos torcedores.

O Flu enfrenta pela Libertadores no dia 9 de maio o Colo-Colo, em Santiago, no Chile.