Fluminense empata contra Cerro retrancado e segue líder na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense pouco criou contra a retranca do Cerro Porteño e ficou no empate por 0 a 0 nesta quinta-feira (25), no La Nueva Olla, na terceira rodada da Libertadores.

Apesar do pontinho conquistado no Paraguai, o atual campeão deixou passar a oportunidade de disparar no Grupo A.

Os cariocas seguem na liderança da chave, agora com cinco pontos. O time brasileiro é seguido na tabela pelo Colo-Colo e pelo Cerro, ambos com quatro cada um. Já o Alianza Lima é o lanterna, com dois.

O Fluminense oscilou durante a partida teve dois períodos distintos. Os visitantes começaram dominando, embora sem criatividade ou eficiência, mas perderam o ímpeto após o intervalo e levaram um sufoco na reta final.

A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo pela Libertadores no dia 9 de maio, quando visita o Colo-Colo, às 21h (de Brasília). Já o próximo jogo é no domingo (28), também fora de casa, contra o Corinthians, às 16h.

COMO FOI O JOGO

O Fluminense ditou o ritmo, mesmo atuando fora de casa, mas se viu diante de um ferrolho. O time paraguaio se fechou no próprio campo de defesa e limitou os espaços para o adversário, que não conseguia dar sequência nem concluir as jogadas.

O primeiro chute a gol só saiu com meia hora de bola rolando —e foi o único do Flu na etapa inicial. Apesar de ter o controle absoluto da bola, o time tricolor foi pouco agudo na criação e ficou cercando a defesa adversária sem ser incisivo.

André virou baixa no final do primeiro tempo, e o Flu correu riscos antes do intervalo. O volante levou a pior em uma dividida e saiu de campo andando, mas tapou o rosto com a camisa, emocionado. O Cerro, por sua vez, ameaçou em raros contra-ataques e também viu Fábio defender seu único chute a gol.

Os comandados por Diniz voltaram menos intensos para a segunda parte, e a partida ficou mais perigosa. O Fluminense deixou de chegar no ataque, passou a sofrer com estocadas do Cerro e ficou mais perto de sofrer do que de fazer um gol.

O time brasileiro até balançou a rede em jogada anulada por toque de mão, mas não voltou a finalizar no gol adversário e levou sufoco. Renato Augusto entrou, mas teve atuação mais do que apagada nos poucos minutos em que esteve em campo. Na defesa, Fábio garantiu o empate fora de casa e a liderança do grupo.

CERRO PORTEÑO

Jean; Arzamendia, Baéz, Benítez e Eduardo Brock; Morel (Viera), Piris da Motta e Peralta (Carrizo)); Iturbe (Aguayo), Churín (Edu) e Domínguez (Carrascal). Técnico: Manolo Jiménez

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (Antonio Carlos) e Marcelo (Diogo Barbosa); André (Lima), Martinelli, PH Ganso (Renato Augusto); Jhon Arias, Marquinhos (Douglas Costa) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Competição: 3ª rodada do Grupo A da Libertadores

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

Data e hora: 25 de abril de 2024, às 19h

Árbitro: Esteban Ostojich

Assistentes: Nicolas Taran e Carlos Barreiro

VAR: Leodan Gonzalez

Amarelos: Churin, Lima, Carrizo, Manoel, Baez

Vermelho: Não houve