Dupla Haaland e De Bruyne dá show, City goleia e assume liderança do Inglês

SÃO PAULO/SP - Neste sábado (13), o Manchester City goleou o Bournemouth por 4 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. Os gols foram marcados por Gundogan, De Bruyne, Phil Foden e Jefferson Lerma (contra).

Diante de sua torcida, o City assumiu a liderança provisória da liga com a vitória, chegando aos seis pontos -duas vitórias em duas partidas. A partida marcou a estreia do clube inglês no seu estádio desde que começou a temporada.

Apesar da mesma quantidade de pontos do atual vice, Arsenal, que também venceu hoje com show do brasileiro Gabriel Jesus, os citizens superam o clube londrino pelo quesito saldo de gols (seis contra quatro).

Logo no início da partida, os comandados de Pep Guardiola dominaram as ações ofensivas. Aké (duas vezes), Mahrez, De Bruyne e Rodri tiveram a oportunidade de abrir o placar antes mesmo dos 15 minutos. Quem mais trabalhou foi o jovem goleiro irlandês do Bournemouth, Mark Trevers, que fez algumas intervenções importantes.

Apesar das muitas oportunidades criadas, Haaland não havia sido acionado até então. Só que bastou tocar na bola pela primeira vez para mudar o jogo com uma assistência.

Aos 19 minutos, o atacante norueguês fez bom pivô e tabelou com Gundogan na entrada da área. O meia finalizou no canto esquerdo do goleiro adversário.

Foi com categoria que o belga Kevin De Bruyne marcou o segundo gol do Manchester City. Ao receber de Haaland na direita, o meia carregou e finalizou de trivela, da entrada da área, no canto inferior direito de Travers.

Ainda com muita classe, De Bruyne recebeu lançamento feito por Mahrez e deu uma assistência em profundidade para Phil Foden aumentar o marcador. O meia inglês recebeu quase na pequena área e finalizou com a perna esquerda.

A exemplo da primeira etapa, o Manchester City voltou do intervalo buscando o gol. Guardiola não recuou sua equipe e permaneceu pressionando o Bournemouth, apesar de uma ligeira diminuída no ritmo. Novamente, o goleiro irlandês foi bastante acionado e correspondeu com algumas defesas.

Jack Grealish, que substituiu Foden no intervalo, contribuiu para a jogada do quarto gol. O meia inglês deu um passe pelo alto para o lateral João Cancelo, que fez boa jogada na linha de fundo e cruzou para a pequena área. O defensor Jefferson Lerma afastou contra a própria meta, dando números finais ao confronto.