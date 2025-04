Tite no Santos? Entenda planos do treinador que passa a ser alvo no mercado

Com a demissão de Pedro Caixinha, o nome de Tite passou a ser cogitado no Santos. No entanto, o ex-treinador da Seleção Brasileira não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro no momento. Segundo apuração da Itatiaia, Tite pretende aguardar propostas do exterior até julho. Caso não surjam oportunidades atrativas, ele poderá considerar projetos no Brasil.

A última passagem de Tite no país foi pelo Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca de 2024, mas recebeu críticas pelo desempenho da equipe.

Enquanto analisa nomes como Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, o Santos será comandado interinamente por César Sampaio.

Pedro Caixinha foi desligado do clube nesta segunda-feira (14), após a derrota para o Fluminense no domingo (13). Além do treinador, toda a sua comissão técnica também foi dispensada.

Próximo jogo

O Santos volta a entrar em campo nesta quarta-feira (16), contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília). O duelo na Vila Belmiro será válido pela quarta rodada do Brasileirão.