Técnico Pedro Caixinha é demitido do Santos após sequência ruim

Caixinha chegou ao Santos no fim de 2024 com contrato até dezembro de 2026. Em pouco mais de três meses, comandou o time em 16 jogos, com seis vitórias, três empates e sete derrotas. Ele esteve à frente da equipe no Paulistão — eliminado na semifinal pelo Corinthians — e nas três primeiras rodadas do Brasileirão, sem vencer.

A saída do treinador português ocorre após uma sequência de quatro jogos sem vitória e um início irregular no Campeonato Brasileiro. Toda a comissão técnica também foi desligada, e o auxiliar César Sampaio assume interinamente.

