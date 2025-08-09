A tabela do Campeonato Brasileiro de 2025
Por Folha de São Paulo
09/08/2025 22h45 — em
Esportes
Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Flamengo - 40 - 18 - 12 - 4 - 2 - 33 - 8 - 25
2 - Cruzeiro - 37 - 18 - 11 - 4 - 3 - 30 - 11 - 19
3 - Palmeiras - 33 - 16 - 10 - 3 - 3 - 21 - 14 - 7
4 - Bahia - 30 - 17 - 8 - 6 - 3 - 23 - 16 - 7
5 - Botafogo - 29 - 17 - 8 - 5 - 4 - 23 - 10 - 13
6 - Mirassol - 28 - 17 - 7 - 7 - 3 - 28 - 18 - 10
7 - São Paulo - 28 - 19 - 7 - 7 - 5 - 22 - 20 - 2
8 - Bragantino - 27 - 19 - 8 - 3 - 8 - 22 - 25 - (-3)
9 - Fluminense - 24 - 17 - 7 - 3 - 7 - 21 - 23 - (-2)
10 - Internacional - 24 - 18 - 6 - 6 - 6 - 21 - 23 - (-2)
11 - Atlético-MG - 23 - 16 - 6 - 5 - 5 - 18 - 17 - 1
12 - Ceará - 22 - 17 - 6 - 4 - 7 - 17 - 17 - 0
13 - Corinthians - 22 - 18 - 5 - 7 - 6 - 17 - 21 - (-4)
14 - Grêmio - 20 - 17 - 5 - 5 - 7 - 16 - 23 - (-7)
15 - Santos - 18 - 17 - 5 - 3 - 9 - 18 - 22 - (-4)
16 - Vitória - 18 - 19 - 3 - 9 - 7 - 16 - 22 - (-6)
17 - Vasco - 15 - 16 - 4 - 3 - 9 - 18 - 23 - (-5)
18 - Fortaleza - 15 - 18 - 3 - 6 - 9 - 18 - 29 - (-11)
19 - Juventude - 11 - 16 - 3 - 2 - 11 - 11 - 35 - (-24)
20 - Sport - 6 - 16 - 0 - 6 - 10 - 9 - 25 - (-16)
19ª Rodada
09/08
Flamengo 2x1 Mirassol
São Paulo 2x0 Vitória
RB Bragantino 1x3 Internacional
Fortaleza 0x5 Botafogo
Bahia 3x3 Fluminense
10/08
Vasco x Atlético-MG
Palmeiras x Ceará
Cruzeiro x Santos
Grêmio x Sport
11/08
Juventude x Corinthians
18ª Rodada
02/08
Sport 0x0 Bahia
Mirassol 3x2 Vasco
Fluminense 1x0 Grêmio
03/08
Botafogo 0x2 Cruzeiro
Corinthians 1x1 Fortaleza
Atlético-MG 2x1 RB Bragantino
Ceará 1x1 Flamengo
Vitória 2x2 Palmeiras
Internacional 1x2 São Paulo
04/08
Santos 3x1 Juventude
17ª Rodada
26/07
Botafogo 1x1 Corinthians
Mirassol 1x1 Vitória
Fortaleza 3x1 RB Bragantino
Sport 2x2 Santos
Palmeiras 1x0 Grêmio
27/07
São Paulo 3x1 Fluminense
Cruzeiro 1x2 Ceará
Internacional 1x1 Vasco
Bahia 3x0 Juventude
Flamengo 1x0 Atlético-MG
16ª Rodada
23/07
Fluminense 1x2 Palmeiras
Ceará 0x2 Mirassol
Corinthians 0x0 Cruzeiro
Santos 1x2 Internacional
RB Bragantino 1x2 Flamengo
Vitória 2x2 Sport
24/07
Juventude 0x1 São Paulo
Jogos a serem marcados
Atlético-MG x Fortaleza
Grêmio x Botafogo
15ª Rodada
19/07
Fortaleza 1x1 Bahia
Vasco 1x1 Grêmio
Mirassol 3x0 Santos
São Paulo 2x0 Corinthians
20/07
Internacional 1x0 Ceará
Cruzeiro 4x0 Juventude
Vitória 1x0 RB Bragantino
Palmeiras 3x2 Atlético-MG
Sport 0x1 Botafogo
Flamengo 1x0 Fluminense
14ª Rodada
16/07
Palmeiras 1x1 Mirassol
Ceará 0x1 Corinthians
Santos 1x0 Flamengo
Botafogo 0x0 Vitória
RB Bragantino 2x2 São Paulo
17/07
Fluminense 0x2 Cruzeiro
Jogos com data a marcar
Grêmio x Fortaleza
Atlético-MG x Sport
Bahia x Internacional
Juventude x Vasco
13ª Rodada
12/07
Flamengo 2x0 São Paulo
Internacional 1x Vitória
Vasco 0x2 Botafogo
Bahia 2x1 Atlético-MG
13/07
Corinthians 1x2 RB Bragantino
Cruzeiro 4x 1 Grêmio
Fortaleza 0x1 Ceará
14/07
Juventude 2x0
Jogos com data a marcar
Santos x Palmeiras
Mirassol x Fluminense
12ª Rodada
12/06
RB Bragantino 0x3 Bahi
Vitória 0x0 Cruzeiro
Fortaleza 2x3 Santos
Grêmio 1x1 Corinthians
São Paulo 1x3 Vasco
Atlético-MG 2x0 Internacional
Jogos com data a marcar
Fluminene x Ceará
Botafogo x Mirassol
Palmeiras x Juventude
Sport x Flamengo
11ª Rodada
31/05
Bahia 2x1 São Paulo
Vasco 0x2 RB Bragantino
01/06
Mirassol 1x0 Sport
Santos 0x1 Botafogo
Juventude 0x2 Grêmio
Flamengo 5x0 Fortaleza
Corinthians 0x0 Vitória
Ceará 0x1 Atlético-MG
Cruzeiro 2x1 Palmeiras
Internacional 0x2 Fluminense
10ª Rodada
24/05
Fluminense 2x1 Vasco
São Paulo 0x2 Mirassol
Atlético-MG 0x0 Corinthians
25/05
Grêmio 1x0 Bahia
Palmeiras 0x2 Flamengo
Sport 1x1 Internacional
Vitória 0x1 Santos
Fortaleza 0x2 Cruzeiro
26/05
RB Bragantino 1x0 Juventude
04/06
Botafogo x Ceará
9ª Rodada
17/05
Ceará 2x0 Sport
Vasco 3x0 Fortaleza
São Paulo 2x1 Grêmio
18/05
Corinthians 1x0 Santos
Bahia 2x1 Vitória
Juventude 1x1 Fluminense
Flamengo 0x0 Botafogo
RB Bragantino 1x2 Palmeiras
Cruzeiro 0x0 Atlético-MG
Internacional 1x1 MIrassol
8ª Rodada
10/05
Fortaleza 5x0 Juventude
Mirassol 2x1 Corinthians
Grêmio 1x1 RB Bragantino
Vitória 2x1 Vasco
Flamengo 1x0 Bahia
11/05
Sport 0x4 Cruzeiro
Palmeiras 1x0 São Paulo
Atlético-MG 3x2 Fluminense
Botafogo 4x0 Internacional
12/05
Santos 0x0 Ceará
7ª Rodada
02/05
São Paulo 0x0 Fortaleza
03/05
Fluminense 2x1 Sport
Corinthians 4x2 Internacional
Ceará 1x0 Vitória
Bahia 1x0 Botafogo
04/05
Grêmio 1x0 Santos
Cruzeiro 2x1 Flamengo
05/05
RB Bragantino 1x0 Mirassol
Juventude 0x1 Atlético-MG
6ª Rodada
26/04
Internacional 3x1 Juventude
Mirassol 2x2 Atlético-MG
Ceará 1x1 São Paulo
Sport 0x0 Fortaleza
Botafogo 2x0 Fortaleza
27/04
Flamengo 4x0 Corinthians
Palmeiras 0x1 Bahia
Cruzeiro 1x0 Vasco
Vitória 1x1 Grêmio
Santos 1x2 RB Bragantino
5ª Rodada
19/04
Corinthians 2x1 Sport
Vasco 0x0 Flamengo
Grêmio 1x1 Internacional
20/04
Juventude 2x2 Mirassol
São Paulo 2x1 Santos
Atlético-MG 1x0 Botafogo
Fluminense 1x1 Vitória
Fortaleza 1x2 Palmeiras
RB Bragantino 1x0 Cruzeiro
21/04
Bahia 1x0 Ceará
4ª Rodada
15/04
Ceará 2x1 Vasco
16/04
Botafogo 2x2 São Paulo
Mirassol 4x1 Grêmio
Sport 0x1 RB Bragantino
Corinthians 0x2 Fluminense
Internacional 0x1 Palmeiras
Flamengo 6x0 Juventude
Santos 2x0 Atlético-MG
Vitória 2x1 Fortaleza
17/04
Cruzeiro 3x0 Bahia
3ª Rodada
12/04
RB Bragantino 1x0 Botafogo
Juventude 2x1 Ceará
Palmeiras 2x0 Corinthians
Vasco 3x1 Sport
13/04
Bahia 1x1 Mirassol
São Paulo 1x1 Cruzeiro
Grêmio 0x2 Flamengo
Fluminense 1x0 Santos
Fortaleza 0x0 Internacional
Atlético-MG 2x2 Vitória
2ª Rodada
05/04
Corinthians 3x0 Vasco
Ceará 2x0 Grêmio
Botafogo 2x0 Juventude
06/04
Fluminense 2x1 RB Bragantino
Atlético-MG 0x0 São Paulo
Mirassol 1x1 Fortaleza
Internacional 3x0 Cruzeiro
Vitória 1x2 Flamengo
Sport 1x2 Palmeiras
Santos 2x2 Bahia
1ª Rodada
29/03
São Paulo 0x0 Sport
Cruzeiro 2x1 Mirassol
Grêmio 2x1 Atlético-MG
Fortaleza 2x0 Fluminense
Juventude 2x0 Vitória
Flamengo 1x1 Internacional
30/03
Palmeiras 0x0 Botafogo
Vasco 2x1 Santos
Bahia 1x1 Corinthians
31/03
RB Bragantino 2x2 Ceará
ASSUNTOS: Esportes