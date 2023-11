São Paulo faz 1 a 0 no Bahia pela 36ª rodada do Brasileirão

O único gol da partida foi marcado por Caio Paulista, que desarmou o contragolpe do Bahia, invadiu a área cortando para o lado esquerdo e balançando a rede do Tricolor de Aço.

Os times terminaram o primeiro tempo em uma intensa disputa e diversas finalizações perigosas, como a do Tricolor Paulista, aos 6 minutos, quando Michel Araújo tabelou com Juan, que devolveu de calcanhar, mas não conseguiu passar por Marcos Felipe.

