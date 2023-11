Saiba onde assistir Brasil x Equador pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17

Manaus/AM - Na manhã deste domingo (19), a Seleção Brasileira Sub-17 encerrou a preparação para encarar o Equador, em duelo decisivo nas oitavas de final da Copa do Mundo da categoria. A bola rola nesta segunda-feira (20), às 5h30 (de Brasília), no Estádio Manahan, em Surakarta.

A partida terá transmissão do canal pago SporTV e também da Cazé TV, no YouTube.

Das 32 seleções que iniciaram o Mundial Sub-17 na Indonésia, restaram apenas 16. O confronto entre Brasil e Equador abre as disputas das oitavas do torneio.

Na última vez em que os dois países sul-americanos por uma Copa do Mundo da categoria foi em 2011. Na época, a Seleção Brasileira conseguiu sair com a vitória por 2 a 0, em partida que ocorreu em Guadalajara, no México, justamente pelas oitavas de final da competição.

O Brasil conquistou a vaga para a fase de mata-mata do Mundial ao superar a Inglaterra, por 2 a 1, na última sexta-feira. Kauã Elias, do Fluminense, e Da Mata, do Grêmio, marcaram os gols que deram a vitória à equipe comandada pelo técnico Phelipe Leal.