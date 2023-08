Presidente é denunciado por violência sexual após beijo em jogadora

Horas depois, Rubiales pediu desculpas em um vídeo divulgado pela RFEF nas redes sociais. "Houve um fato que tenho de lamentar e é tudo o que se passou entre mim e um jogadora [Jenni Hermoso], com uma relação magnífica entre os dois, assim como com outras, e onde, bom, certamente me equivoquei, tenho que admitir. Foi sem má fé em um momento de máxima efusividade", disse Rubiales.

Rubiales disse à "Rádio Marca" disse que o beijo foi um gesto de carinho. "O beijo com Jenni? Há idiotas por toda parte. Quando duas pessoas têm um momento de carinho sem importância, não podemos dar ouvidos a idiotices. Somos campeões e fico com isso".

Em depoimento à RFEF, Jenni afirmou que tem uma "ótima relação" com Rubiales. A atleta ainda minimizou o gesto do presidente como algo "natural de amizade, carinho e gratidão".

Luis Rubiales fazia parte da cerimônia de entrega de medalhas e da taça da Copa do Mundo às jogadoras da Espanha no último domingo (20).

Na denúncia, Rubiales é acusado de infringir a Lei 39/2022 do Esporte. Galán define o acontecido como "um ato sexista intolerável no esporte".

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, foi denunciado por violência sexual após ter beijado Jenni Hermoso na entrega de medalhas depois do título da Espanha na Copa do Mundo feminina.

