Hospital atualiza situação de corintianos; motorista segue em estado grave

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Hospital Municipal de Betim, em Minas Gerais, atualizou a situação dos torcedores do Corinthians internados e do motorista do ônibus após o acidente que aconteceu no último domingo (20), na Rodovia Fernão Dias.

O motorista do ônibus, que tem 39 anos, segue em estado grave, mas tem respondido bem aos cuidados. Ele está no CTI.

Entre os torcedores que seguem internados, estão quatro homens e uma mulher. Os cinco apresentam quadro estável.

Dois dos torcedores estão na Unidade de Decisão Clínica, um no CTI, um no pronto-socorro e outro na unidade clínica cirúrgica.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu quando o ônibus passava pela cidade de Brumadinho (MG) já na madrugada do domingo (20). A bordo, estavam torcedores que assistiram ao jogo entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, na noite do sábado (19).

O capotamento aconteceu por volta das 2h50 (de Brasília). Segundo o relato de um sobrevivente ao UOL, o motorista chegou a gritar que havia perdido o freio do veículo. Após isso, um outro ônibus veio de frente, fazendo com que o condutor tivesse que desviar, o que fez com que capotasse quatro vezes.

Segundo os Bombeiros, a PRF e a concessionária Arteris, 43 pessoas estavam dentro do ônibus, contando com o motorista. A ANTT informou que o veículo não podia realizar viagens interestaduais e, por isso, estava irregular.

Ao todo, sete torcedores morreram no acidente. Allan Luiz Sampaio, Hamilton Rogério dos Santos e Wandrey Nicolas Francisco foram identificados pelo IML. As famílias de Renan Wellington Barbosa e Rodrigo Lacerda de Barros reconheceram os parentes mortos. Vanderlei Rosielton Henrique Simão e José Antônio da Silva foram os últimos a serem identificados.