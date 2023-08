Barezinho Sub-8: Amazonas, Vingadores e Guerreirinhos vencem na estreia

Manaus/AM - Começou o Campeonato Amazonense Sub-8. Os futuros craques do futebol baré entraram em campo na Arena da Amazônia. Amazonas, Vingadores e Guerreirinhos saíram vitoriosos nas suas partidas. Amazonas FC e Real Amazonas disputaram o primeiro jogo. A Onça goleou o adversário, por 5 a 1. Lucas Guilherme, aos dois minutos, abriu o placar para o Aurinegro e fez o primeiro gol da competição. Ozeias, Ycaro, Davi Lucas e Vicente marcaram os outros da Onça. Pietro descontou para o Real Amazonas.

Em seguida, foi a vez de Vingadores e Fast entrarem em campo. O Tricolor de Aço abriu dois a zero, no primeiro tempo, com dois gols de Ruan. Na segunda etapa, o time dos Vingadores tratou de virar a partida em 4 a 2. Leonardo, aos dois minutos, começou a reação e marcou o primeiro dos seus dois gols no confronto. Nicolas e Murilo também balançaram as redes na vitória.

Por fim, Guerreirinhos e Inter Academy duelaram. O time do Guerreirinhos não tomou conhecimento e aplicou a maior goleada do dia: 8 a 1. Richard, aos cinco minuto de partida, Filipe, com três gols e Enzo Gabriel e Gustavo, com dois cada, cravaram na goleada da equipe. O camisa 10 da Inter Academy, Richy, descontou.

Próxima rodada

Na 2ª rodada jogam: Real Amazonas x Inter Academy, Amazonas x Vingadores e Fast x Guerreirinhos. Partidas serão realizadas no sábado (2), na Arena da Amazônia, a partir das 8h.