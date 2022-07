Preço do pacote de figurinhas da Copa do Mundo assusta brasileiros; Veja reações

A pré-venda do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 está dando o que falar. Tudo porque o pacotinho com 5 figurinhas custará R$ 4.

Os brasileiros estão assustados com o novo valor do pacote de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2022. A pré-venda começou ontem (18), mas o produto só chega nas bancas no dia 15 de agosto.

Diferente de 2018 onde o pacote era cobrado a R$ 2 reais. Neste ano, o valor será de R$ 4. O álbum tradicional custará R$ 12 e o de capa dura R$ 44,90

Os novos valores estão dando o que falar nas redes sociais e divide opiniões. Veja as reações

4 reais o pacote de figurinhas da copa!!!! Vamos as ruas!!! pic.twitter.com/aEyp20LT5N — VB (@vitinhoblth) July 19, 2022

4 reais o pacote de figurinha quantos deliveries vou precisar economizar?? — Caju Benefícios (@cajubeneficios) July 19, 2022

Anitta, o pacote de figurinhas da copa é 4 reais!

Faça alguma coisa pelo Brasil! — renan, vamos juntos pelo brasil #13 (@renantagx) July 19, 2022

4 reais o pacote de figurinha tem que vir o jogador abrir comigo — Nação Patriots Br (@NacaoPatriotsBr) July 19, 2022