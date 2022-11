Philippe Coutinho está fora da Copa do Mundo por lesão muscular, diz site

SÃO PAULO/SP - Philippe Coutinho não esteve na vitória do Aston Villa neste domingo (6) sobre o Manchester United por causa de uma lesão muscular. O problema físico, de acordo com Marcelo Bechler e Fred Caldeira, jornalistas da TNT Sports, tira a chance de o jogador disputar a Copa do Mundo 2022.

