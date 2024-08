Pedro e Gabigol iniciam transição na volta de Tite aos treinos no Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, às 21h30 desta quarta-feira.

Enquanto isso, os atletas que iniciaram a partida contra o Bragantino fizeram um trabalho regenerativo na academia. O restante do elenco realizou atividades táticas no campo.

Pedro, inclusive, foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O atacante estará presente nos jogos contra Equador e Paraguai. Gerson, outro atleta do Flamengo, também foi convocado.

Além da dupla de ataque, o técnico Tite também voltou aos treinamentos após um período afastado por recomendações médicas. O treinador, que passou mal na altitude, já comanda as atividades do Flamengo.

O Flamengo iniciou a semana com boas notícias. Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, o Rubro-Negro contou com o retorno de Pedro e Gabigol aos treinamentos. A dupla, que se lesionou na Libertadores, iniciou a transição para os trabalhos com bola e está cada vez mais próxima de retornar aos gramados.

