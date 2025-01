Paysandu anuncia a contratação de ex-atacante do Vasco; confira

Natural de Prainha, no Baixo Amazonas, o atacante se formou nas bases do Flamengo e do Fluminense, mas iniciou sua carreira profissional na Ponte Preta, em 2012. Além dos clubes mencionados, Rossi teve passagens por Mogi Mirim, Paraná, Operário-PR, São Bento, Goiás, Chapecoense, Shenzhen, da China, Internacional, Bahia e Al-Faisaly, da Arábia Saudita.

De olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu anunciou, nessa segunda-feira (7), a contratação do atacante Rossi, que estava em sua segunda passagem pelo Vasco desde agosto de 2023. O veterano expressou sua felicidade ao realizar um sonho de infância ao se juntar ao clube.

