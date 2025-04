Torcida do Nacional vaia minuto de silêncio contra racismo e aplaude Manga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Nacional, rival uruguaio do Bahia na Libertadores nesta quarta-feira (09), vaiou o minuto de silêncio realizado contra o racismo antes do confronto. Depois, aplaudiram a homenagem feita ao ex-goleiro Manga, que morreu na última terça-feira (08).

Os torcedores da equipe uruguaia não respeitaram o minuto de silêncio e produziram vaias durante o protesto contra o racismo. A Conmebol passou a realizar tal ação durante os confrontos pela Copa Libertadores e Sul-Americana. Os jogadores dos dois times se abraçam no meio de campo de forma intercalada ao longo do minuto.

Após as vaias durante o anúncio e realização da ação contra o racismo, um minuto de silêncio foi feito ao goleiro Manga. O ex-jogador, que aos 87 anos, atuou por Botafogo, Internacional e também pelo Nacional do Uruguai, entre 1969 e 1974.

Na homenagem, os uruguaios aplaudiram o ex-goleiro. No estádio, são encontradas faixas com o apelido do ídolo do Glorioso.