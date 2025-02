Palmeiras desembarca em Brasília para enfrentar o Água Santa

Na noite deste sábado, a delegação do Palmeiras chegou a Brasília para enfrentar o Água Santa pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O time busca se recuperar após um empate frustrante por 1 a 1 com o Corinthians no Allianz Parque, onde Mauricio abriu o placar e Yuri Alberto empatou. Estêvão ainda desperdiçou um pênalti no final da partida.

Para este confronto, o técnico Abel Ferreira não contará com Felipe Anderson, que está em fase de transição física após dores no púbis. Além dele, Bruno Rodrigues e Paulinho também seguem como desfalques devido a cirurgias. Nos últimos jogos, Abel manteve uma base titular, mas anteriormente fez um rodízio para dar minutos ao elenco.

O Palmeiras, que é o segundo colocado no Grupo D com 12 pontos, enfrenta o Água Santa no domingo, às 18h30, no Estádio Mané Garrincha. A equipe busca a vitória para se aproximar do líder São Bernardo, que tem 16 pontos.