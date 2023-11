Brasileirão: Flamengo empata com Fluminense e perde chance de colar nos líderes

Flamengo e Fluminense empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (11), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O jogo foi transmitido na TV fechada, pelo Amazon Prime.

Com gol de Arrascaeta, o Rubro-Negro abriu o placar aos 46 minutos do 1º tempo. Já aos 17 do 2º tempo, Yony González marcou e garantiu o empate ao Fluminense.

O Rubro-Negro buscava os três pontos para conquistar lugar no G4 e após duas vitórias consecutivas no campeonato, perdeu a chance de empatar na pontuação com os líderes da tabela, estando no quinto lugar. Enquanto isso, o Fluminense, que volta da conquista da sua primeira Libertadores, figura na 8ª colocação, sem vencer agora há quatro rodadas no Brasileirão.