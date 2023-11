Vini Jr brilha, faz 2 e comanda goleada do Real no reencontro com Valencia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid goleou o Valencia por 5 a 1, neste sábado (11), com brilho brasileiro no Santiago Bernabéu, na 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Vinicius Jr e Rodrygo balançaram a rede duas vezes cada um, e Carvajal também marcou no atropelo. Hugo Duro descontou para os visitantes.

A partida marcou o reencontro entre as equipes desde caso de racismo contra Vinícius Jr no Mestalla, ocorrido em maio deste ano. O jogador foi alvo de ofensas por parte de torcedores valencianos, reagiu e ganhou apoio e repercussão internacional -o Valencia fez um alerta para a torcida com orientações antes da partida.

Os Merengues chegaram a 32 pontos e seguem na vice-liderança da La Liga -o Girona, que também venceu na rodada, está na liderança com 34. Já o Valencia caiu para a nona posição, com 18.

O Real volta a campo no dia 26, após a parada da Data Fifa, para visitar o Cádiz, às 14h30 (de Brasília). O Valencia, por sua vez, recebe o Celta um dia antes, às 12h15.

Como foi o jogo

O Real abriu o placar logo com um gol relâmpago logo no segundo minuto. Kroos fez lançamento da defesa, Carvajal recebeu na direita, cortou para a entrada da área e bateu no cantinho.

O Valencia teve chances de empatar no primeiro tempo, mas o goleiro Lunin cresceu e Vini Jr ampliou. O ucraniano fez defesas importantes, e Vini fez o seu primeiro aos 41, após assistência de Rodrygo.

O time da casa fez mais dois logo na volta do intervalo. Aos três, Vini marcou novamente em chute de fora da área, e Rodrygo aproveitou um erro do goleiro adversário na saída de bola e fez o quarto gol dois minutos depois.

Na reta final, o Rayo fez o seu segundo, e Hugo Duro anotou o "gol de honra" para o Valencia. O brasileiro fez o quinto em chute cruzado dentro da área.