Palmeiras abre mão do fim da janela satisfeito após gastar quase R$ 700 mi

Por Folha de São Paulo

02/09/2025
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras chega ao último dia da janela de transferências sem pendências para resolver, e muito satisfeito com os quase R$ 700 milhões que gastou no ano o maior investimento da história do clube e do futebol brasileiro.

A direção alviverde contratou 12 jogadores em 2025, gastou cerca de R$ 688 milhões e está muito satisfeita com o elenco que montou para a temporada.

O Palmeiras comemora internamente as oportunidades de mercado que encontrou. Os negócios mais comemorados nesta janela são as contratações de Andreas Pereira (10 milhões de euros, R$ 63,5 milhões), Carlos Miguel (5,5 milhões de euros, R$ 35 milhões), e Khellven (5 milhões de euros, R$ 32 milhões). O clube acredita que pagou menos do que os atletas realmente valem no mercado da bola.

Além disso, o Palmeiras conseguiu renovar posições que preocupavam a torcida há algum tempo. Abel Ferreira afirmou que a contratação de Carlos Miguel (26) só aconteceria no ano que vem, mas pelos valores da negociação o clube decidiu contratá-lo agora. Ele é uma renovação para a posição que tem Weverton (37) e Marcelo Lomba (38).

A lateral direita tinha nomes experientes com Mayke (32) e Marcos Rocha (36), que deixaram o clube, e agora tem três jovens: Giay (21), Khellven (24) e Gilberto (20).

Se vocês fizerem um exercício vão conseguir entender que essa é uma equipe que tem presente e muito futuro. Foi isso que tinha feito com a equipe quando eu cheguei. Abel Ferreira

O meio-campo também é um setor equilibrado. O clube tem promessas como Figueiredo (19) e Allan (21), jogadores com um pouco mais de rodagem como Aníbal Moreno (26), Emiliano Martínez (26), Maurício (24), e atletas mais experientes como Felipe Anderson (32), Lucas Evangelista (30) e Raphael Veiga (30).

O ataque é um dos setores mais jovens da equipe, mas que já tem atletas convocados por sua seleção: Flaco López foi convocado para a Argentina, Sosa no Paraguai, Facundo já esteve na lista do Uruguai, e Vitor Roque é visto como um nome que vai reaparecer no Brasil. As opções são: Bruno Rodrigues (28), Facundo Torres (25), Flaco López (24), Luighi (19), Paulinho (25), Sosa (26) e Vitor Roque (20).

OS REFORÇOS DO PALMEIRAS EM 2025

Vitor Roque - 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões)

Paulinho - 18 milhões de euros (R$ 115 milhões)

Ramón Sosa - 12,5 milhões de euros fixos (R$ 80 milhões)

Facundo Torres - 12 milhões de dólares (R$ 74 milhões)

Andreas Pereira - 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões)

Emiliano Martínez - 7,5 milhões de dólares (R$ 44 milhões)

Jefté - 6 milhões de euros (R$ 38 milhões)

Carlos Miguel - 5,5 milhões de euros (R$ 35 milhões)

Khellven - 5 milhões de euros (R$ 32 milhões)

Micael - 5 milhões de dólares (R$ 28 milhões na época)

Lucas Evangelista - 4 milhões de euros (R$ 24 milhões na época)

Bruno Fuchs - empréstimo

