Nacional FC anuncia a contratação do zagueiro Ivanzinho, ex-Princesa

Manaus/AM - O Nacional FC anunciou nesta terça-feira (28) a contratação do zagueiro Ivanzinho, que defendeu o Princesa do Solimões na última temporada e chega como quinto reforço azulino para a disputa do Campeonato Amazonense de 2024. Aos 28 anos, Ivanzinho é um dos zagueiros mais regulares das últimas temporadas do futebol local.

Revelado pelo Penarol, onde conquistou o título amazonense de 2020, Ivanzinho também soma passagens por São Raimundo, Rio Negro, JC FC e Baré-RR. Em 2023, ele disputou 30 partidas com a camisa do Princesa, somando Campeonato Amazonense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro.

"O ano de 2024 será desafiador e eu estou muito feliz pela oportunidade de estar no Nacional. Tenho certeza que vamos lutar muito para conseguir os nossos objetivos na competição", disse o jogador.

Única competição no calendário azulino em 2024, o Campeonato Amazonense terá um novo formato, com divisão por grupos e início previsto para o fim de janeiro. O Nacional estará no grupo A ao lado de Amazonas, Manaus, Operário e Unidos do Alvorada no primeiro turno.

Elenco do Nacional FC

Laterais: Cássio;

Zagueiros: Ivanzinho;

Volantes: Peterson e Esdras;

Atacantes: Rogério;

Técnico: Marcelo Vilar.

Com informações da assessoria