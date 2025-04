Mirassol goleia Grêmio e vence pela primeira vez na história do Brasileirão

O Grêmio sofreu a terceira derrota consecutiva e segue com 3 pontos, caindo para a 15ª colocação no campeonato.

Com o resultado, o Mirassol soma 5 pontos e sobe para a 8ª posição, com uma campanha de 1 vitória, 2 empates e 1 derrota.

O Mirassol goleou o Grêmio por 4 a 1 nesta quarta-feira (16), no estádio Maião, pela 4ª rodada do Brasileirão. Os laterais Daniel Borges e Reinaldo marcaram dois gols cada, garantindo a primeira vitória do clube na história da Série A. Braithwaite fez o gol de honra do Grêmio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.