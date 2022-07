Max Verstappen vence corrida sprint e conquista a pole do GP da Áustria

SÃO PAULO/SP - Max Verstappen será o pole position do GP da Áustria da Fórmula 1. O piloto holandês liderou a corrida sprint realizada no fim da manhã deste sábado (9), no Red Bull Ring, e conquistou a primeira posição na largada da 11ª corrida do mundial. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, encerraram em segundo e terceiro, respectivamente.

"Faltou um pouco de ritmo no começo, mas depois consegui abri um pouco. Acho que foi como toda a corrida sprint tem que ser. Amanhã vai ser uma corrida interessante entre nós (Verstappen, Leclerc e Sainz), que vai ser mais longo. O carro está bom e temos sido competitivos no fim de semana inteiro", disse Max Verstappen.

Verstappen assumiu a ponta na largada e manteve a posição até a bandeirada quadriculada. Enquanto isso, Leclerc e Sainz travaram uma disputa pela segunda posição até que o monegasco disparou à frente do companheiro de equipe.

A briga foi boa entre Lewis Hamilton e Mick Schumacher, que disputaram a oitava posição até os instantes finais da corrida sprint. O britânico insistiu e garantiu o posto na 21ª volta.

Os pilotos voltam à pista neste domingo (10), para o Grande Prêmio da Áustria, que terá início às 10h (de Brasília).

Max Verstappen e Sérgio Pérez, ambos da Red Bull, lideram a tabela da temporada. O holandês segue na ponta do campeonato com 189 pontos, enquanto o mexicano está na segunda colocação com 151. Representantes da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz aparecem logo atrás, com 145 e 133 pontos, respectivamente. O heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes) ocupa a 6ª posição da Fórmula 1, atrás do companheiro de equipe e também britânico George Russell.

A corrida sprint

Fernando Alonso, da Alpine, teve problemas em seu carro segundo antes da largada da corrida sprint e acabou fora da classificação.

Max Verstappen largou da terceira posição e pulou para a liderança deixando as Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz para trás, brigando pela segunda posição. Na quinta volta, o holandês da Red Bull já conseguiu dois segundos de vantagem.

Lewis Hamilton, que largou da nona posição, foi para cima do Mick Schumacher para entrar na zona de pontuação da corrida sprint. O alemão da Haas se defendeu bem do piloto britânico enquanto, ao mesmo tempo, perseguia o companheiro Kevin Magnussen.

O heptacampeão não desistiu, mas Mick Schumacher conseguiu resistir aos ataques de Hamilton e fez a alegria da torcida na Áustria. Na 21ª volta, o britânico finalmente conseguiu a ultrapassagem e a oitava colocação.