Manchester City x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações da final do Mundial de Clubes

Nesta sexta-feira (22), os campeões continentais Manchester City e Fluminense se enfrentam pela decisão do Mundial de Clubes da Fifa. Ambos os times buscam o lugar mais alto do mundo depois de conquistarem pela primeira vez a Liga dos Campeões e a Copa Libertadores, respectivamente.

