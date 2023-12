Manaus FC anuncia atacante Miliano, ex-Tuna Luso e Amazonas FC, para 2024

Manaus/AM - O Manaus FC anunciou, nesta sexta-feira (1°), a contratação do atacante Miliano, ex-Tuna Luso, para a temporada de 2024, quando o Gavião do Norte disputa o Campeonato Amazonense, a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro. Natural de Anamã (a 162 quilômetros da capital amazonense), Miliano é o quinto atacante confirmado para a próxima temporada. O elenco já se apresenta na próxima segunda-feira (4) para início dos trabalhos.

Miliano iniciou a caminhada no futebol profissional no Princesa, em 2018. Em 2021, teve um grande ano pelo São Raimundo, quando foi fundamental na campanha do vice-campeonato amazonense da equipe alviceleste. No ano seguinte, retornou ao Princesa, onde foi um dos melhores jogadores do Amazonense de 2022, marcando cinco gols e seis assistências em 14 partidas do Estadual. Na sequência, disputou a Série D pelo Amazonas, onde conquistou o acesso à Série C e ficou até este ano, quando conquistou o Amazonense 2023.

Após disputar a Série D novamente, mas agora pelo Tuna Luso-PA, na reta final da temporada, o jogador volta ao futebol amazonense para vestir a camisa do Manaus FC.

“Aceitei o desafio por se tratar do Manaus. É um clube forte, que sempre faz time para chegar. Já joguei contra várias vezes e sei disso. Estar a favor hoje é bom demais, ainda mais com um treinador com quem já trabalhei. (Lana) é uma pessoa honesta e séria”, afirmou Miliano.

O novo reforço do Manaus FC também falou sobre as conquistas recentes com a camisa do Amazonas. Em 2024, o clube esmeraldino busca voltar à Série C e chegar às finais do Estadual.

“O que o Manaus precisa é fazer o que está fazendo: contratando jogadores bons e uma comissão técnica boa. Se Deus quiser, tudo vai dar certo em 2024”, completou o atacante do Manaus FC.

Com a chegada de Miliano, o atual elenco do Manaus agora é composto por 20 atletas para a temporada de 2024. A equipe será conduzida pelo treinador Aderbal Lana, que tem participado da montagem do grupo de trabalho junto com a diretoria.

Elenco do Manaus FC

Goleiros: Vinícius Fávero, Holliwer e Waldson;

Laterais: André Victor, Alan Patrick e Dieyson;

Zagueiros: Léo Gaúcho, Gutierrez e Gomes;

Volantes: Gharib, Felipe Tiririca, Emerson Bombado e Luiz Fernando;

Meias: Thiaguinho e Adenílson;

Atacantes: Levy, Denis Macedo, Lúcio Maranhão e Rafael Ibiapino;

Técnico: Aderbal Lana.

Com informações da assessoria