Manauara e Manaus FC se enfrentam na Colina neste sábado; saiba mais

Manaus/AM - Neste sábado (28), o estádio Ismael Benigno, conhecido como Colina, será palco de um clássico regional entre Manauara e Manaus FC, válido pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 15h e promete fortes emoções, especialmente para o Manauara, que lidera o grupo A1 com 19 pontos e ainda não perdeu na competição. Já o Manaus, em 5º lugar com 12 pontos, busca recuperação após duas derrotas consecutivas.

O confronto tem peso extra para o Gavião do Norte, que precisa vencer para voltar ao G4 e manter vivas as chances de classificação. O técnico Renatinho Potiguar classificou o duelo como “uma final”, alertando para a necessidade de corrigir falhas no sistema ofensivo e defensivo. “Precisamos vencer, estamos criando pouco e sofrendo com erros pontuais”, afirmou o treinador.

Pelo lado do Manauara, o clima é de confiança, apesar do tropeço no último jogo, quando empatou com o Humaitá-AC após abrir 2 a 0. O técnico Luís Carlos Winck alertou para os perigos de subestimar o adversário: “Temos que respeitar o Manaus, que apesar da má fase, é um time competitivo”. O meia Kadu, que marcou na rodada anterior, destacou o bom momento pessoal e a força do grupo para conquistar a classificação em casa.

O histórico do confronto favorece o Manaus, que venceu quatro dos dez duelos disputados contra o Manauara, com cinco empates e apenas uma vitória do Robô da Amazônia. Em 2025, o Gavião do Norte mantém a invencibilidade no clássico com um triunfo e dois empates. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e torcedores do Manauara uniformizados terão entrada gratuita.