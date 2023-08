Luxa freia empolgação com Wesley e vê concorrência mais pronta

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo está animado com a evolução de Wesley no Corinthians, mas ainda vê a concorrência mais pronta por vagas no ataque.

Wesley tem 19 jogos e dois gols pelo Corinthians. A próxima partida será contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h (de Brasília) deste sábado (19), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 18 anos, Wesley "pede passagem" com seu desempenho recente, mas ainda é reserva com Luxemburgo.

A cria da base do Corinthians fez gol contra o Coritiba e melhorou o desempenho do time na eliminação para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil.

Na entrevista no Morumbi, Luxemburgo alertou para a necessidade de corrigir alguns defeitos do garoto.

"Vejo um potencial muito grande no Wesley, mas a tomada de decisão dele ainda é um pouco equivocada. Quero que ele faça gol. Em uma jogada do Renato pela direita, ele tinha que fechar mas continuou aberto. Ele precisa perceber. É algo que vai pegar. Ele está evoluindo, não tenha dúvida. Mesmo com o gol contra o Coritiba, depois ele toma algumas decisões equivocadas. Vejo ele como um jogador brilhante a partir do momento que adquirir físico e segurar a fadiga. Ainda falta alguma coisa, mas promete muito", disse o técnico.

OUTROS MOTIVOS

A reportagem apurou que Luxemburgo evitou expor Wesley, mas vê outras razões para ainda não ter promovido o atacante à condição de titular.

Além das tomadas de decisão e necessidade de dosar na parte física, a comissão técnica acredita que a concorrência está mais pronta coletivamente.

Luxa crê que Adson e Ruan Oliveira jogam mais para o time e têm mais noção tática, principalmente no aspecto defensivo.

Outra preocupação é que Wesley não se "empolgue". O jovem deu alguns sinais de deslumbramento recentemente.

ESCALAÇÕES

O técnico Luxemburgo pode optar por poupar alguns jogadores, de olho no encontro com o Estudiantes, pelas quartas da Copa Sul-Americana, como Renato Augusto e Fagner.

Luxemburgo também indicou que Lucas Veríssimo pode fazer sua estreia neste sábado.

Uma possível formação inicial do time alvinegro tem: Cássio; Fagner, Gil, Murillo (Lucas Veríssimo) e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

O Cruzeiro, por sua vez, tem uma longa lista de desfalques: Matheus Pereira, Wallison, Lucas Oliveira, Wesley Gasolina, Ramiro, Rafael Bilu, William e Matheus Vital se recuperam de lesões. Walisson foi afastado por indisciplina, e também não joga neste sábado.

Por outro lado, o time alviceleste poderá contar com os retornos de Ian Luccas e Daniel Jr.

Uma possível escalação inicial do técnico Pepa Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Jussa (Daniel Jr), Machado e Lucas Silva; Bruno Rodrigues, Wesley e Arthur Gomes.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (19)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere