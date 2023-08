Executivo do Nacional convoca torcida para o jogo contra o Bahia de Feira

Manaus/AM - Com jogo marcada para este sábado (19), na Colina, contra o Bahia de Feira, pela partida de volta das oitavas de final da Série D, o Nacional tenta reverter a derrota por 2 a 0 e se classificar. Na ida, o clube amazonense foi alvo de ataques xenofóbicos por parte de torcedores baianos durante a partida da última segunda. O executir de futebol do Nacional, Fernando Gaúcho, quer dar uma resposta em campo e também nas arquibancadas.

"Eu faço uma convocação ao povo manauara, não só ao torcedor do Nacional, mas eu convoco os torcedores do Manaus, Amazonas, Manauara, todos que venham nos incentivar. Estamos feridos por conta dessas interpretações referentes ao clube, a gente precisa do apoio de vocês, estamos representando o Estado e aqui na nossa selva, ao lado do nosso povo, eles vão realmente conhecer os índios que eles tanto falaram", disse.

Os ânimos entre as equipes esquentou nos bastidores, após uma publicação do Nacional nas redes sociais, onde os jogadores aparecem fazendo alusão a um velório do time rival que havia perdido em um rachão do elenco.