Levantador da seleção japonesa morre aos 31 anos, vítima de câncer

"Naonobu Fujii, membro do clube de vôlei masculino Toray Arrows, faleceu em 10 de março de 2023 aos 31 anos. Não suporto a tristeza de perder um jogador que era o centro da equipa, incluindo a sua personalidade, e de quem se esperava um papel activo no futuro. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a você por sua bondade durante minha vida. Além disso, gostaria de expressar minhas sinceras condolências à sua família, lembrando suas realizações durante sua vida e orando pelo repouso de sua alma"

Fujii foi diagnosticado com a doença em fevereiro de 2022, pouco depois de disputar a Olimpíada de Tóquio. O levantador se afastou do vôlei para realizar o tratamento.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Naonobu Fujii, levantador da seleção japonesa de vôlei, morreu na última sexta-feira (10), aos 31 anos, em decorrência de um câncer no estômago. Toray Arrows, clube do atleta desde 2013, comunicou neste domingo (12) o falecimento. A Federação Internacional de Vôlei também se manifestou.

