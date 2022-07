Leclerc se sobrepõe a Verstappen e vence o GP da Áustria

"Um dia complicado. Estávamos lutando um pouco com os pneus. No entanto, o segundo lugar é um bom resultado", disse Verstappen.

O atual líder do ranking mundial estava sofrendo pressão de Carlos Sainz no circuito de Spielberg, casa da Red Bull, quando a Ferrari teve um problema no motor e saiu da pista. Houve um princípio de incêndio no carro de Sainz, mas o piloto conseguiu deixá-lo em seguida ileso.

