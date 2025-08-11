Juventude vence Corinthians e encerra sequência negativa no Brasileiro





Na estreia do técnico Thiago Carpini, o Juventude venceu o Corinthians por 2 a 1 nesta segunda-feira (11), no Alfredo Jaconi, encerrando sequência de quatro derrotas na Série A.

Gabriel Taliari e Matheus Babi marcaram para o Papo, enquanto Matheuzinho descontou para o Timão.

O triunfo foi apenas o segundo nos últimos 14 jogos do Juventude, que permanece em 19º lugar, com 14 pontos. O Corinthians, apático em campo, chegou ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão e ocupa a 13ª posição, com 22 pontos.