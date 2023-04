Internacional vira sobre o Flamengo no Beira-Rio em jogo marcado por golaços

RIO DE JANEIRO/RJ - O Internacional recebeu o Flamengo na manhã deste domingo (23) e venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, impondo também uma derrota na estreia de Sampaoli na competição. O triunfo por 2 a 1, de virada, teve Maurício como herói.

Ele entrou no segundo tempo e fez os dois gols dos gaúchos, sendo o segundo um golaço já no fim. Os cariocas abriram o placar com um belo gol de Gerson.

Com o resultado, o Internacional foi a quatro pontos, enquanto o Flamengo permanece com três.

Na próxima rodada, o Inter recebe o Goiás, e o Flamengo tem o clássico com o Botafogo.

As equipes voltam a campo durante a semana, pela Copa do Brasil. O time de Mano Menezes enfrenta o CSA, na quinta-feira, e os comandados de Sampaoli têm o Maringá pela frente, na quarta-feira.

Flamengo pressionou

Mesmo como visitante, o Flamengo começou o jogo pressionando e tendo mais a bola, além de maior presença no campo de ataque. O Inter levava perigo ao achar espaços nas transições em velocidade.

Apesar das tramas construídas, os times esbarraram em erros de passe e equívocos nas tomadas de decisão. Assim, apesar da movimentação, os goleiros não foram tão exigidos na primeira etapa.

O segundo tempo trouxe um outro cenário para o duelo. Os técnicos fizeram mudanças e os times passaram a achar bons ataques. Em dois avanços verticais, o Flamengo abriu o placar com um golaço de Gerson, e o Inter chegou ao empate com Maurício.

Após os gols, as equipes aumentaram o ritmo e também deram espaços. Tanto Flamengo quanto Inter tiveram ataques mais perigosos, fazendo um jogo de "trocação".

Impedimento e gol inválido

16 minutos do 1º tempo: Gerson recebeu na área, foi à linha de fundo e tocou para Gabigol. O camisa 10 bateu e balançou a rede, mas a arbitragem apontou impedimento de Gerson.

21 minutos do 1º tempo: Após cruzamento, Thiago Maia cortou mal e Johnny tocou para Campanharo, que bateu de primeira. Santos espalmou.

6 minutos do 2º tempo: Renê invadiu a área e acionou Pedro Henrique, mas ele manda por cima do gol.

10 minutos do 2º tempo: Everton Ribeiro cruza pela esquerda e Gabigol, sem marcação, cabeceia para fora.

0x1: Aos 17 minutos do 2º tempo, Gabriel finalizou e a bola ficou na zaga. Gerson pegou reboteu, deu um chapéu no goleiro Keiller, fez embaixadinhas na pequena área e tocou para a rede. Foi o primeiro dele neste retorno ao Rubro-Negro.

1x1: aos 21 minutos do 2º tempo, Wanderson rolou para Maurício, que havia acabado de entrar. Ele bateu na saída de Santos e empatou o jogo. Foi o quinto gol dele nesta temporada.

50 minutos do 2º tempo: Nos acréscimos, Matheus França cabeceou e mandou na trave.

2x1: aos 52 minutos do 2º tempo, Maurício tocou por cobertura e marcou um golaço

Encontro argentino

Antes de a bola rolar, Sampaoli, técnico do Flamengo, conversou com Mercado, do Internacional. Os dois trabalharam juntos na seleção argentina.

INTERNACIONAL

Keiller; Igor Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Gustavo Campanharo (Baralhas), Johnny (Carlos de Pena), Wanderson ( Jean Dias) e Allan Patrick; Pedro Henrique (Mauricio) e Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (Everton Cebolinha), Gerson e Everton Ribeiro (Matheus França); Gabigol e Pedro (Marinho). Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Cartões amarelos: Mano Menezes, Vitão, Gustavo Campanharo, Mauricio (INT); Everton (FLA)

Gols: Gerson, do Flamengo, aos 17'/2ºT; Maurício, do Internacional, aos 21'/2ºT; Maurício, do Internacional, aos 52'/2ºT