Herói do Corinthians imita Haaland e vê Luxaemburgo quebrar o gelo em 1ª coletiva

"É [a comemoração] do Haaland mesmo. Há dois anos, a imprensa me compara a ele por ser alto, canhoto, atacante... [o gesto] foi o que veio na mente", disse, em entrevista coletiva.

O astro do Manchester City, inclusive, é inspiração para o corintiano, que admitiu que o gesto tem relação com as comparações feitas com o norueguês.

Após marcar, Felipe Augusto imitou a tradicional comemoração do centroavante Haaland: sentou no gramado e simulou uma meditação.

