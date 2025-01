Fluminense e Sampaio Corrêa empatam sem gols em estreia pelo Carioca

No primeiro tempo, equipes tiveram muita dificuldade na troca de passes e finalizações. Tanto o Fluminense quanto o Sampaio pouco criaram oportunidades de abrir o placar. Os dois elencos erraram muitos lances que poderiam gerar perigo ao adversário. Os atacantes Riquelme e Baya, do Fluminense, foram destaques da primeira etapa.

Com o resultado, os elencos comandados por Marcão e Alfredo Sampaio, respectivamente, conquistaram seus primeiros pontos no torneio.

