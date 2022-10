Flamengo tenta evitar série de vices na 'era de ouro' em final com o Corinthians

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, bicampeão brasileiro, bicampeão da Supercopa do Brasil, tricampeão carioca. De 2019 para cá, não há como negar que o Flamengo vive sua nova "era de ouro". Porém, não somente de glórias o clube rubro-negro tem vivido este período. Recentemente, o clube amarga uma sequência de vices, que podem chegar ao fim com esta final da Copa do Brasil contra o Corinthians, nesta quarta-feira (19), no Maracanã.

O Flamrnog ficou com o segundo lugar na Libertadores e no Brasileiro de 2021, e na Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca de 2022.

Agora, além da Copa do Brasil, o time rubro-negro tem ainda pela frente a possibilidade de levantar a taça da Libertadores deste ano, uma vez que fará a decisão da competição no dia 29 contra o Athletico-PR, em Guayaquil (Equador).

Para o jogo desta quarta-feira no Maracanã, uma vitória simples dará o título ao Flamengo. No duelo de ida, semana passada, na Neo Química Arena, a partida terminou empatada por 0 a 0. Por isso, em caso de nova igualdade no placar, a decisão acontecerá nos pênaltis.

Abaixo a reportagem traz os detalhes mais emblemáticos dos quatro vices consecutivos que o clube rubro-negro acumulou recentemente. Confira:

O ESCORREGÃO DE ANDREAS PEREIRA

O primeiro vice, sem dúvidas, é o que mais dói para o torcedor rubro-negro. Em 27 de novembro de 2021, o Flamengo enfrentou o Palmeiras, em Montevidéu (Uruguai), pela final da Libertadores de 2021. Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação e, em um lance despretensioso, o volante Andreas Pereira escorregou, perdeu a bola para Deyverson e o atacante palmeirense não perdoou, fazendo o 2 a 1 e dando a vitória e o título para o time alviverde.

BRASILEIRO FICA EM SEGUNDO PLANO

Envolvido com a final da Libertadores contra o Palmeiras, o Flamengo não conseguiu acompanhar o embalado Atlético-MG de Hulk na campanha do Campeonato Brasileiro de 2021. Embora tivesse alimentado o sonho de conquistar o título na maior parte da competição, acabou amargando o segundo lugar com 13 pontos de distância para o time atleticano, que ficou com a taça ao somar 84 pontos.

Com o vice da Libertadores, o técnico Renato Gaúcho foi demitido e o elenco rubro-negro terminou o Brasileiro sendo comandado interinamente pelo auxiliar Maurício de Souza.

BOBEADA NOS PÊNALTIS

Logo no início de 2022, o Flamengo teve pela frente a Supercopa do Brasil, torneio em formato de jogo único. O time disputou a taça com o Atlético-MG por ter sido vice do Brasileiro, já que os atleticanos haviam conquistado o Brasileiro e a Copa do Brasil.

Após um empate por 2 a 2 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. O Flamengo teve três oportunidades de converter a cobrança e encerrar a disputa, mas não teve êxito e acabou perdendo o título por 8 a 7.

FALHAS NA DEFESA

Apontado como franco favorito no Campeonato Carioca, o Flamengo decepcionou seus torcedores perdeu a final para o rival Fluminense.

No jogo de ida, foi derrotado por 2 a 0, com duas falhas defensivas nos gols de Cano. No primeiro, Léo Pereira perdeu a bola para Jhon Arias, que tocou para o atacante argentino finalizar. No segundo, Willian Arão errou o bote na marcação e acabou entregando a bola de presente para Calegari, que cruzou para o camisa 14 empurrar para o fundo da rede.

Na partida da volta, os dois clubes empataram por 1 a 1 e a taça ficou com o Fluminense.