Em entrevista, Antony rebate agressões de Gabi Cavallin: 'nunca encostei nela'

Antony concedeu entrevista a Chris Flores, do Fofocalizando (SBT) nesta sexta-feira (8), e falou sobre as acusações de agressão feitas pela ex-namorada Gabi Cavallin.

O jogador do Manchester United, que foi desconvocado da Seleção Brasileira após imagens e prints de conversas mostrando indícios da agressão a Gabi, disse que os dois se ofendiam, mas que "nunca encostou nela".

Ele confirmou que os dois namoraram por um tempo: "houve sentimento", e que a relação era turbulenta. "Havia xingamentos, mas não do nada, sempre dava [motivo], às vezes de um ciúme. Muitas das vezes ela iniciava uma discussão porque ela sabia que eu me relacionava com outras pessoas. Da mesma forma que eu ofendi ela, ela também falou. Eu não ia falar isso do nada. Era uma relação muito turbulenta.", disse.

"Em nenhum momento eu encostei nela, nunca, jamais eu ia dar uma cabeçada em uma pessoa. Ela quebrou copo, quebrou prato no chão, jogou na minha direção, veio para cima de mim, e eu segurei ela. Eu não cheguei a apertar, não cheguei nada. Eu não dei cabeçada nela".

"Eu nego todas as agressões, eu nunca agredi ela. É mentira, nada aconteceu. Eu creio que, como eu disse, teve sentimento, mas entra um pouco de interesse da parte dela. Começa por ela falar muitas coisas que não são verdade", completou.

O jogador também rebateu a acusação de Gabi que afirmou que ele ameaçou jogá-la do carro em alta velocidade. Ele disse que na ocasião, foi a uma balada sem chamá-la e que ela foi atrás dele. Os dois teriam teriam ficado em áreas separadas da balada. Ao ir embora, Antony disse que não chamou Gabriella, e ela teria ido atrás o questionar se ele não iria chamá-la. afirmando que iria acabar com sua carreira.

Chris Flores: "Ela disse que você puxa o cabelo dela e agride e ameaça jogá-la do veículo em alta velocidade."

Antony: "O segurança me levou até um carro de um outro amigo e a gente foi [saindo da balada]. E ela começou a se alterar no carro, começou a me chamar de lixo, falou que ia acabar comigo e com a minha carreira. Eu estava quieto quando ela falava isso (...) Ela me empurrava, não com força, e falava ‘por que você foi para a balada sozinho? para pegar outras mulheres?’ (...) Nunca. [sobre ter puxado o cabelo da ex-namorada] Tem muitas coisas que não é verdade que ela está falando."

"Claro que não é certo, mas era uma coisa que havia de ambas as partes. Eu escutei muitas coisas que me ofendiam, e eu a ofendia também. Eu me arrependo porque não se deve falar assim com ninguém".