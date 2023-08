Dois pilotos morrem após acidente em etapa do MotoGP no Paraná

Em comunicados postados em seu site oficial, o Moto1000GP lamentou ambas as mortes. "Infelizmente um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram", diz trecho do texto.

Érico Veríssimo da Rocha, 38, e André Veríssimo Cardoso, 42, não resistiram aos ferimentos. As mortes foram confirmadas em comunicados oficiais do Moto1000 GP. Embora tivessem o mesmo sobrenome, os dois não tinham nenhum grau de parentesco.

