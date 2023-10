Do desencontro no Corinthians à Copa: Everton e Tite se reúnem no Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tite reencontrará no Flamengo um velho conhecido: Everton Ribeiro, jogador que, em suas mãos, foi de relegado no Corinthians à convocado para a Copa do Mundo ano passado, quando já ostentava o status de ídolo rubro-negro.

A história curiosa tem muitas nuances e começa em 2011, quando Ribeiro havia retornado de empréstimo do São Caetano, onde foi bem, e aguardava uma resolução de seu futuro no time alvinegro, clube que o revelou.

Tite já comandava a equipe alvinegra e fazia o planejamento para a temporada. O UOL apurou que o técnico, inicialmente, pensou em aproveitar o jogador, mas concluiu que ele ainda era muito jovem e precisava de rodagem. Paralelamente, o treinador pensava em montar um elenco mais experiente e Everton teria pouco espaço.

Ribeiro, por sua vez, já havia experimentado ser meia no São Caetano e não queria mais atuar como lateral-esquerdo. Foi então que surgiu a possibilidade de se transferir ao Coritiba e, no final, com o consentimento de todos, ficou bom para ambas as partes.

O Corinthians sagrou-se campeão brasileiro naquele ano e caminhou para os títulos da Libertadores e do Mundial, em 2012. Já Everton foi grande destaque no Coxa, sendo bicampeão paranaense e duas vezes vice da Copa do Brasil, desempenho que o levou a ser comprado pelo Cruzeiro, onde também fez história.

Passados anos e já com Everton Ribeiro como um dos principais jogadores do multicampeão Flamengo, Tite o convocou para a seleção brasileira e fez questão, em uma conversa a sós, de lhe explicar todo o seu pensamento naquela ocasião do Corinthians, algo que foi entendido de pronto pelo meia.

Juntos, disputaram a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022, com Tite sempre deixando claro, publicamente e também aos mais próximos, que Ribeiro é um jogador de seu agrado.

FUTURO DE RIBEIRO INDEFINIDO

Passados quase 13 anos, o futuro de Everton Ribeiro, novamente, terá muita influência de Tite. O contrato do jogador termina ao fim desta temporada e passará pelo crivo do treinador a continuidade dele ou não no Flamengo.

O meia já salientou o desejo de permanecer, mas ainda não recebeu uma proposta de renovação por parte da diretoria.

Tite, por sua vez, quer focar primeiro nos 12 jogos finais do Campeonato Brasileiro para somente então opinar sobre as questões pendentes de jogadores.

Enquanto isso, Ribeiro tem recebido uma série de sondagens de clubes do Brasil e do exterior. O rival Fluminense, por exemplo, foi um deles, e quando questionado sobre isso após a perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo, desconversou: