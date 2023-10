Entenda o que o Flamengo precisa resolver na Data Fifa

RIO DE JANEIRO/RJ - Com um novo treinador no comando, o Flamengo vive a Data Fifa em meio a um processo de mudança. Antes da próxima partida, o clube aproveita a parada para arrumar a casa.

Filosofia de Tite

O treinador terá nove treinos para tentar implementar suas ideias no elenco do Flamengo. Internamente e também externamente se vive a expectativa sobre como será o trabalho.

Escalação

Outra missão será começar a escalar a equipe e testar jogadores até achar a formação ideal. Jorge Sampaoli, por exemplo, teve dificuldades com isso. Pedro e Gabigol, por exemplo, disputam a vaga no ataque, assim como jogadores de meio.

Relações pessoais

Logo no primeiro dia, Tite já chegou cumprimentando a todos e deu indícios de um dia a dia mais leve do que vinha sendo com Sampaoli. Se o argentino era distante, o esperado é que o brasileiro traga mais tranquilidade em um ambiente marcado por brigas ao longo de 2023.

Renovações

Um assunto que vai voltar com força são as renovações. O clube prometeu que retomaria as conversas após a final da Copa do Brasil, mas até o momento não concretizou nada. Existia a espera pelo aval do novo treinador para saber se as situações vão avançar.

Planejamento de 2024

Outro foco da diretoria com Tite é começar a planejar o ano de 2024. O treinador vai fazer a avaliação do elenco que tem neste ano para projetar o que precisa na próxima temporada.