Corinthians aproveita expulsão, bate Universitario e fica perto das oitavas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recheado de jovens, o Corinthians controlou o Universitario, aproveitou uma expulsão nos minutos finais e venceu os peruanos por 1 a 0, em jogo válido pela ida dos playoffs da Sul-Americana e realizado na Neo Química Arena, nesta terça-feira (11).

O resultado deixou a equipe de Vanderlei Luxemburgo mais perto de encarar o Newell's Old Boys nas oitavas de final do torneio continental —até um empate no duelo de volta garante o alvinegro na próxima fase.

Os times decidem a vaga nas oitavas do torneio na outra terça-feira (18), desta vez em Lima. Antes disso, os paulistas encaram o América-MG pela Copa do Brasil, enquanto os peruanos jogam contra o Unión Comercio pelo campeonato local.

O JOGO

O 1° tempo teve domínio do Corinthians, que não conseguiu converter a superioridade em gol. Biro foi o mais perigoso por parte dos mandantes, que perderam o outro ponta, Pedro, por lesão após choque antes do intervalo.

Na metade final, o Universitario teve Valera expulso e, pouco depois, acabou vazado. Saindo do banco de reservas, Renato Augusto brilhou em jogada pela esquerda e viu o quase homônimo, o jovem Felipe Augusto, marcar e definir o placar.

DESTAQUES

A partida começou com o quinteto ofensivo do Corinthians pressionando os peruanos: formados na base, Matheus Araújo, Adson, Biro, Pedro e Felipe Augusto produziram boas jogadas e incomodaram o adversário, que pouco conseguiu ter a bola nos primeiros 20 minutos.

Biro, Biro, Biro... Com espaço, o jovem de 19 anos passou a explorar a individualidade ao longo da 1ª etapa. Da direita para a esquerda, Biro atormentou o ala Bolívar e o zagueiro Di Benedetto, mas não calibrou a pontaria na hora da finalização e deixou Diego Romero confortável para praticar algumas defesas.

Pedro fora. O Corinthians perdeu um de seus garotos em meio às tentativas de furar a retranca do Universitario. Pedro foi atingido por Riveros, viu Jesús Valenzuela mandar o jogo seguir e precisou de atendimento médico em meio às dores. O atacante — que será do Zenit a partir de fevereiro — até tentou continuar em campo, mas acabou substituído por Giovane.

Goleiro bobeia, mas salva. O primeiro grande lance do 2° tempo ocorreu aos 12 minutos, quando Diego Romero se atrapalhou ao ser pressionado por Felipe Augusto dentro da área. A bola sobrou para Giovane, que bateu forte à meta peruana. O atleta do Universitario, no entanto, conseguiu fazer a defesa.

Renato Augusto (e Romero) em campo. Praticamente no lance seguinte, Luxemburgo decidiu mexer e colocar mais experiência no Corinthians. Renato Augusto e Ángel Romero foram chamados e entraram nos lugares de Matheus Araújo e Biro, respectivamente.

Expulsão de Valera. O jogo ganhou um toque de tensão aos 25 minutos, quando Valera atingiu o tornozelo Rafael Ramos com as travas da chuteira e levou amarelo —Valenzuela revisou o lance no VAR, retirou o cartão dado anteriormente e aplicou vermelho ao atacante, que deixou o gramado revoltado e complicou a vida dos peruanos.

Felipe Augusto desafoga e marca. O Corinthians se aproveitou da vantagem numérica e chegou ao gol menos de dez minutos depois da expulsão. Renato Augusto recebeu pela ponta esquerda e, aos trancos e barrancos, conseguiu dar uma caneta antes de desviar para o meio da área. Felipe Augusto, de primeira, fuzilou o gol de Diego Romero e abriu o placar: 1 a 0.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Urruti (UNI)

Cartões vermelhos: Valera (UNI)

Gol: Felipe Augusto (COR), aos 33 min do 2° tempo

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Rafael Ramos (Léo Maná), Bruno Méndez, Caetano e Matheus Bidu (Maycon); Giuliano, Matheus Araújo (Renato Augusto) e Adson; Guilherme Biro (Romero), Pedro (Giovane) e Felipe Augusto. T.: Vanderlei Luxemburgo

UNIVERSITARIO

Diego Romero; Corzo, Di Benedetto e Riveros; Polo, Ureña, Murrugarra (Barco), Quispe (Calcaterra) e Bolivar (Cabanillas); Urruti (Flores) e Valera. T.: Jorge Fossati