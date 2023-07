Corinthians vence Atlético-MG no Mineirão e alivia crise; Luxa respira

1x0. Aos 39, Mariano toca errado para trás e dá presentão para Yuri Alberto. Ele avança, espera a passagem de Róger Guedes, que entra na área, corta Lemos e bate no cantinho. A bola ainda toca na trave e morre no fundo das redes.

Na segunda etapa, o Galo voltou com três alterações de Felipão e foi para cima do Corinthians. A equipe mineira melhorou em campo e ganhou mais volume de jogo, mas encontrou uma defesa bem postada e quase não levou perigo ao gol de Cássio.

O gol do Corinthians não teve necessariamente relação com o esquema tático de Luxa, mas a proximidade de Róger Guedes e Yuri Alberto ajudou: Mariano errou passe para trás e deu presente para Yuri Alberto, que esperou a passagem e deixou o camisa 10 em boas condições para marcar.

Luxa escalou a equipe com três zagueiros, esquema pouco utilizado pelo treinador nesta passagem pelo Timão. Com a formação, os próprios zagueiros, por vezes, apareciam à frente ajudando na armação. Foi assim que Murillo deu ótimo passe e colocou Róger Guedes em condição de finalizar, mas Everson defendeu.

Luxemburgo escalou a equipe com três zagueiros para surpreender o Galo. No intervalo, Róger Guedes elogiou o pressionado treinador e deu mérito a Luxa pelo esquema.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (8), no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão.

