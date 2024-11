Com placar 2 a 0, Corinthians vence o Palmeiras e se afasta do Z-4

O Corinthians venceu o Palmeiras de 2 a 0 na Neo Química Arena, no duelo válido pela 32ª rodada do campeonato brasileiro.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Garro abriu o placar para o Corinthians após passe de Matheuzinho. O segundo gol do time veio aos 10 minutos do segundo tempo por Yuri Alberto.

O jogo terminou com a vitória do Corinthians, que não vencia o Palmeiras há mais de três anos, tanto em casa quanto fora. Com 38 pontos, o time agora ocupa a 13ª colocação.

CABEÇA DE PORCO

Aos 28 minutos, um torcedor corintiano jogou uma cabeça de porco no gramado. Yuri Alberto chutou o membro para o lado e o jogo seguiu normalmente. A atitude é vista como uma forma de provocar o Palmeiras, já que o porco é um de seus mascotes. O objeto foi removido por um funcionário e encaminhado para a polícia.