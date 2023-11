Com bagagem no futebol europeu, meia Guilherme Júnior acerta com o Operário

Manaus/AM - O Operário segue atento no mercado para a montagem do elenco que vai disputar o Campeonato Amazonense de 2024 e anunciou mais um nome nesta quarta-feira (29). A primeira novidade para o setor ofensivo é o meia Guilherme Júnior, que vem do Pérolas Negras, do Rio de Janeiro. Já são cinco atletas confirmados oficialmente.

Guilherme é canhoto, tem 28 anos de idade, e além do clube carioca, soma passagens por equipes de Minas Gerais, como Minas Boca, Guaxupé, Social, Valeriodoce, Nacional de Muriaé, Pouso Alegre e Democrata. Ele nunca jogou no futebol amazonense e se mostrou animado com o novo desafio neste momento da carreira.

"O Campeonato Amazonense está em ascensão, busquei informações. É um torneio competitivo, difícil, e espero poder ajudar da melhor maneira possível dentro de campo. Que possamos conseguir os objetivos dentro da competição", disse Guilherme Júnior.

O novo reforço do Sapão também tem experiência internacional, já atuou pelo FC Andelsbuch, da Áustria, e o Ovarense, de Portugal. Guilherme comentou como pode agregar ao elenco do Operário com a bagagem que traz da Europa.

Aprendi bastante coisa no futebol europeu, passei duas temporadas lá, então a cada jogo que tiver, treinamento, eu vou tentar passar dentro de campo o que eu aprendi lá, para que possamos fazer uma boa competição. Vou tentar ajudar ao máximo meus companheiros, me entregar a cada jogo, a cada treino, para que possamos fazer um excelente campeonato.

Guilherme Júnior

Em 2024, o Operário será comandado pelo técnico Marquinhos Píter, que trabalha em conjunto com a diretoria na montagem do elenco. A apresentação do grupo para início dos trabalhos de pré-temporada está prevista para a segunda semana de dezembro, em Manacapuru.

O Campeonato Amazonense de 2024 terá novo formato e deve começar no dia 21 de janeiro. Com data, local e horário a serem definidos pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), a estreia do Sapão será contra o Parintins FC, fora de casa.

Elenco do Operário

Goleiros: Márcio Fernandes;

Laterais: Juan Costa;

Volantes: Tiago Amazonense e Kawan;

Meias: Guilherme Júnior;

Técnico: Marquinhos Píter.

Com informações da assessoria