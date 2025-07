Chelsea anuncia o atacante João Pedro, que já pode enfrentar o Palmeiras

Os Blues acordaram pagar cerca de 55 milhões de libras (R$ 412 milhões, na cotação atual), de acordo com apuração do colunista Bruno Andrade. O acordo com o Brighton ainda envolve um valor extra por metas atingidas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea anunciou na manhã desta quarta-feira (02) a contratação do atacante brasileiro João Pedro, que se junta imediatamente ao elenco e pode enfrentar o Palmeiras nas quartas do Mundial.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.